Die Verkäufe trafen besonders japanische Aktien. Der Leitindex Nikkei 225 verlor 2,63 Prozent auf 38.053,67 Punkte. In Australien ging es nicht ganz so stark nach unten. Der Leitindex S&P/ASX 200 schloss mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 8.118,83 Punkte. Die Renditen zehnjähriger australischer Anleihen hatten den höchsten Stand seit elf Monaten erreicht. Auch an den Börsen Südkoreas und Indiens kam es zu Verlusten.