Schlechter sah es an den chinesischen Märkten aus. Hier hielt die Enttäuschung über die jüngste Zinssenkung an, die nicht so stark wie erhofft ausgefallen war. Die Stimmung an den Märkten blieb angesichts der bedeckten konjunkturellen Lage in China daher verhalten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai verlor zuletzt ein Prozent auf 3885,04 Punkte. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel zuletzt um 1,89 Prozent auf 19 237,09 Punkte.