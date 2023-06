Die chinesischen Börsen tendierten unterdessen uneinheitlich. Der chinesische CSI 300 , der die Aktienkurse der 300 grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gewann 0,69 Prozent auf 3848,23 Punkte. Für den Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zuletzt um 0,18 Prozent auf 18 899,45 Punkte nach unten. Die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen hatte sich im Juni nur unwesentlich verbessert. Wie das Statistikamt am Freitag in Peking berichtete, stieg der Einkaufsmanagerindex (PMI) im herstellenden Gewerbe nur von 48,8 auf 49 Punkte. Der wichtige konjunkturelle Frühindikator bleibt damit unter der kritischen Schwelle von 50 Punkten, wo von einer Verringerung der industriellen Aktivitäten ausgegangen wird. Der Index für den Dienstleistungsbereich schwächte sich von 54,5 auf 53,2 Punkte ab.