Die grösseren asiatischen Börsen haben am Freitag erneut zugelegt. Auch in Japan ging es nach der jüngsten Konsolidierung wieder aufwärts. Auf Wochensicht legten die Märkte der Region Asien-Pazifik merklich zu und schlossen die dritte Woche in Folge mit Gewinnen.

16.06.2023 08:56