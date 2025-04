Auch andere Börsen, die zuvor kräftig unter Druck geraten waren, legten stark zu. So ging es in Südkorea um mehr als sechs Prozent, in Taiwan sogar um über neun Prozent nach oben. Dazu trugen auch die Zahlen von TSCM bei. Der taiwanesische Chiphersteller TSMC war im ersten Quartal schneller gewachsen als vom Markt erwartet wurde. Das Unternehmen profitierte von einer steigenden Nachfrage nach KI-Servern und Smartphones, ausserdem machten sich Vorzieheffekte vor Inkrafttreten der US-Zölle bemerkbar. Elektronikhersteller hatten in Erwartung möglicher Handels- und Versandunterbrechungen Waren in US-Lagern aufgebaut.