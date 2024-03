An den asiatischen Börsen hat am Freitag der Aktienmarkt in Tokio weiterhin von den Zinssignalen der US-Notenbank vom Mittwoch profitiert. Der Leitindex Nikkei-225 schloss nach deutlichen Vortagesgewinnen nun 0,18 Prozent im Plus mit 40 888,43 Punkten. Im frühen Handel hatte das Börsenbarometer ein Rekordhoch erreicht.