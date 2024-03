Die asiatischen Börsen sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Das zentrale Thema war die Bank of Japan: Anleger gehen fest davon aus, dass die japanische Notenbank am Dienstag ihre Negativzinspolitik aufgibt. Japanische Aktienwerte profitierten auf Umwegen vom geschwächten Yen. Der Tokioter Leitindex Nikkei-225 zog um 2,67 Prozent auf 39 740,44 Punkte an. Er näherte sich damit wieder dem jüngsten Rekordniveau.

18.03.2024 08:57