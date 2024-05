Einmal mehr galt das Interesse den am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten, vor denen an den Märkten wenig geschah. «Sollte sich unsere Prognose bewahrheiten, sind die Konsumentenpreise in den drei zurückliegenden Monaten mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von sage und schreibe 5,2 Prozent emporgeschnellt», hiess es von der Landesbank Baden-Württemberg. «Ein Desinflationstrend in Richtung der Fed-Zielmarke von zwei Prozent sieht anders aus.» Sollte sich dies bewahrheiten, könnten Zinssenkungshoffnungen Risse erhalten.