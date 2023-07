Die grösseren asiatischen Börsen sind am Montag mit teils deutlichen Aufschlägen in den Juli gestartet. Die Gewinne zum Auftakt des zweiten Börsenhalbjahres gab es im Schlepptau der New Yorker Börsen, die am Freitag den Handelstag mit klaren Gewinnen vollendet hatten. Marktbeobachter sprachen von einer global wieder ansteigenden Risikobereitschaft. An der Wall Street wurden Zinshoffnungen von neuen Inflationszahlen untermauert.

03.07.2023 08:56