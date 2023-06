In den USA stehen am Dienstag Inflationsdaten auf der Agenda. Am Mittwoch und Donnerstag folgen dann die Leitzinsentscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank. Der Markt rechne mit einer etwas gesunkenen Inflations-Kernrate in den USA, hiess es bei der Commerzbank. Dies würde auch die erwartete Pause im Zinserhöhungszyklus in den USA untermauern.