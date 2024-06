Allzu stark waren die Zuwächse in Asien jedoch nicht. Einmal mehr hielt der am Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht Anleger zurück. «Der ADP-Report lässt auf ein kleineres aber solides Beschäftigungsplus im Mai schliessen», prognostizierten die Volkswirte der Hessischen Landesbank. Das aber würde Zinshoffnungen in den USA nicht forcieren, zumal es zuletzt starke Signale aus dem US-Dienstleistungssektor gab.