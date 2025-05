In China ging es vor den anstehenden Handelsgesprächen nach oben. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann zuletzt 0,63 Prozent auf 22.835,37 Punkte, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien um ebenfalls 0,63 Prozent auf 3.855,89 Punkte kletterte. Die Märkte liessen sich damit auch nicht von US-Präsident Donald Trump bremsen, der eine Reduzierung der Zölle in Höhe von 145 Prozent auf chinesische Waren vor ersten Gesprächen mit Peking an diesem Wochenende abgelehnt hatte.