Auch in China gaben die Börsen leicht nach. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong litt unter den Verlusten der Immobilienwerte. Der Entwickler Country Garden Holding habe die Zahlung des Kupons auf eine Yuan-Anleihe nicht geleistet, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank dazu an. Der Hang-Seng gab um 0,1 Prozent auf 17077,08 Punkte nach. Auch der CSI 300 mit grossen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen schwächelte und verlor 0,7 Prozent auf 3572,36 Punkte.