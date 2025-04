«Die US-Strafzollthematik scheint derzeit weiter an Einfluss in den Finanzmärkten zu verlieren», stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. In Japan ging es nach der Feiertagspause am Vortag nach oben. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei-Index schloss 0,57 Prozent höher mit 36.045,38 Punkten. Ausnahme waren dabei die Reeder. Mitsui OSK hatte mit der Prognose für die Ergebnisse die Erwartungen verfehlt und damit Sorgen über die Auswirkungen der US-Zollpolitik geschürt.