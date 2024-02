Für den Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es zuletzt um 0,25 Prozent auf 16 195,84 Punkte nach oben. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Börsen in Shanghai und Shenzen zog um 0,21 Prozent auf 3410,85 Punkte an. Euphorie sei unterdessen nicht aufgekommen, merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an. «Das mag daran liegen, dass der Zins für einjährige Hypotheken entgegen der Erwartung konstant gehalten wurde», so Altmann.