Überwiegend mit festeren Kursen sind die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte in die neue Börsenwoche gegangen. Sie schlossen sich damit am Montag den freundlichen Vorgaben der US-Börsen vom Freitag an, wo der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 Höchstmarken erreicht hatten. In Japan sind die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.