An den wichtigsten Aktienmärkten in Fernost ist der Nikkei 225 am Montag zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit 33 Jahren geklettert. Der japanische Leitindex hatte im frühen Handel zunächst an seinen starken Lauf seit Monatsbeginn angeknüpft und war um bis zu 0,80 Prozent auf 33 853,46 Punkte in die Höhe geschnellt. Im weiteren Verlauf liess der Schwung dann nach und die Anleger machten Kasse. Am Ende stand ein Minus von 0,59 Prozent auf 33 388,03 Punkte zu Buche.

20.11.2023 08:58