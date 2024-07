Die asiatischen Aktienmärkte sind am Donnerstag nur teilweise den freundlichen US-Börsen gefolgt. Der japanische Nikkei 225 ist weiter auf Rekordkurs. In Australien ging es mit den Kursen noch deutlicher bergauf. Derweil zeigten sich die Indizes in Hongkong und auf dem chinesischen Festland nur wenig bewegt.