An den Börsen in Asien war die Gesamttendenz am Freitag weiter abwärts gerichtet. Anleger positionierten sich damit im international gedämpften Marktumfeld weiterhin vorsichtig für den monatlichen Arbeitsmarktbericht aus den USA, der am Freitagnachmittag neue Indizien für die künftige Geldpolitik in den Vereinigten Staaten liefern wird.