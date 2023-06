Japans Börse hat nach ihrem jüngsten Höhenflug am Donnerstag eine Verschnaufpause eingelegt. In Tokio gab der Leitindex Nikkei 225 letztlich 0,05 Prozent nach auf 33 485 Punkte. Er befindet sich inzwischen in der zehnten Gewinnwoche und hatte im Tagesverlauf mit 33 767 Punkten einen weiteren Höchststand seit 1990 erreicht.

15.06.2023 08:51