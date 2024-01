Unter den asiatischen Börsen ist der japanische Nikkei 225 am Montag weiter gestiegen. Er nähert sich zusehends seinem Rekordhoch aus dem Jahr 1989. In China und Hongkong sowie an zahlreichen anderen Börsen Asiens hielten sich die Kursbewegungen in Grenzen. Im Fokus stand auch die Wahl in Taiwan.

15.01.2024 09:05