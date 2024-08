An den chinesischen Börsen gab es einmal mehr enttäuschende Quartalszahlen. Titel des Elektroautobauers Li Auto verloren deutlich, nachdem der Ausblick die Erwartungen verfehlt hatte. Auch die Aktien des Wettbewerbers BYD gaben nach, obwohl der Gewinn des Unternehmens deutlich gestiegen war. Hinzu kam, dass die UBS die Erwartungen an das Wachstum in China in diesem und kommenden Jahr gesenkt und dabei auf den schwachen Immobilienmarkt verwiesen hatte. Eine Ausnahme waren Meituan. Die Aktie des Lieferdienstes profitierte von übertroffenen Erwartungen und der Ankündigung eines Aktienrückkaufs.