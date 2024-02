Am Freitag ging den chinesischen Börsen allerdings etwas die Luft aus. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong tendierte zuletzt kaum verändert. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Börsen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent auf 3489,74 Punkte.