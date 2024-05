In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 derweil 0,3 Prozent tiefer mit 38073,98 Punkten. Hier verwiesen Börsianer auf einen Anstieg der Renditen am Anleihemarkt. So zeigte eine aktuelle Veröffentlichung, dass die Mitglieder der japanischen Notenbank zuletzt diskutiert hatten, Anleihekäufe womöglich zu verringern. Und auch über den Weg hin zu möglichen Zinserhöhungen sei gesprochen worden.