Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 38 900,02 Punkten. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen stieg um 0,6 Prozent auf 3622 Punkte. In Hongkong legte der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone um 1,3 Prozent auf 18 849 Zähler zu. Für den australischen S&P/ASX 200 ging es um 0,79 Prozent auf 7788,30 Punkte aufwärts. In den USA steht wegen eines Feiertages unterdessen am Montag kein Handel an.