Deutlichere Kursgewinne gab es derweil in Tokio. Der Leitindex Nikkei 225 schloss mit 38.605,53 Punkten und damit 1,8 Prozent höher als am Freitag. Nachdem die politische Unsicherheit die japanische Börse in den vergangenen beiden Wochen bereits ein gutes Stück weit nach unten gezogen hatte, sorgte der Ausgang der Wahl zum Unterhaus des japanischen Parlaments nun kaum noch für Überraschungen an der Börse. Gleichwohl schwächelte der Yen weiter, was tendenziell positiv für die Exportwirtschaft des Landes ist.