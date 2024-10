Überwiegend mit Kursgewinnen sind die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost in die neue Börsenwoche gegangen. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten gewann am Montag im späten Handel ein halbes Prozent auf 3.943 Punkte. Hier wirkte sich Beobachtern zufolge die Senkung von Kreditzinsen durch Chinas Banken positiv auf den Aktienmarkt aus.