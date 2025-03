Weiterhin gestützt von unerwartet positiven Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion in China haben die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost ihre jüngste Rally fortgesetzt. Positive Impulse lieferten zudem angekündigte Massnahmen der Regierung in Peking zur Ankurbelung der Inlandsnachfrage und zur Abfederung der Auswirkungen möglicher neuer US-Handelsmassnahmen.