Die Andeutungen der Fed wurden auch in Asien so ausgelegt, dass drei am Markt erwartete Zinssenkungen in diesem Jahr realistisch sind. In Tokio kam der Nikkei-225 mit deutlichen Kursgewinnen aus seiner feiertagsbedingten Pause vom Vortag. Der japanische Leitindex schloss 2,03 Prozent höher bei 40 815,66 Punkten. Er festigte damit weiter sein Rekordniveau, ähnlich wie die US-Leitindizes Dow Jones Industrial sowie S&P 500 am Vorabend.