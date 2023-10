Zu Beginn einer ereignisreichen Woche haben Asiens Börsen am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Neben den Zinsentscheidungen der Notenbanken in Japan, den USA und Grossbritannien stehen wichtige Konjunkturdaten aus China und den Vereinigten Staaten auf der Agenda. Auch angesichts des weiteren israelischen Vorstosses im Gazastreifen seit dem Wochenende hält sich die Risikobereitschaft der Anleger in Grenzen.

30.10.2023 09:12