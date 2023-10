Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch ihre Vortagesgewinne ausgebaut. Deutlich nach oben ging es dabei in Südkorea nach den Zahlen von Samsung , während die Zuwächse an manch anderen Märkten überschaubar waren. Aber auch in Hongkong gab es aber stattliche Kursgewinne.

11.10.2023 15:08