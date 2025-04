Die wichtigsten am Freitag geöffneten asiatischen Börsen haben höher geschlossen. Besonders deutlich fielen die Gewinne in Tokio aus, der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index stieg um 1,03 Prozent auf 34.730,28 Punkte. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien legte um 0,01 Prozent auf 3.772,52 Punkte zu. Die Märkte in Hongkong und Sydney blieben wie fast alle europäischen Börsen geschlossen. Auch in New York findet am Freitag kein Handel statt. Entsprechend dünn fielen die Umsätze an den wenigen geöffneten Börsen aus.