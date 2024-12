Die wichtigsten asiatischen Aktienbörsen Asiens sind am Dienstag überwiegend mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Besonders deutlich fielen diese in Grosschina aus. Das Handelsvolumen war allerdings dünn. Viele europäische Börsen bleiben bis Donnerstag geschlossen. In New York findet am Dienstag nur ein verkürzter Handel statt, am Mittwoch bleiben die Börsentüren ganz verschlossen.