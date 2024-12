Wie bereits am Freitag haben die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte auch am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Schwache Vorgaben der US-Börsen belasteten vor allem Japan. In China wurden unterdessen Gewinne verzeichnet, die Börse in Hongkong zeigte sich zuletzt unverändert. Auf Jahressicht haben die wichtigsten Börsen Asiens allesamt zugelegt.