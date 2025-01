Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Besonders getrübt war die Stimmung in Tokio, wo der Leitindex Nikkei 225 am ersten Handelstag im neuen Jahr deutlich unter Druck geriet. Am Ende stand ein Minus von 1,47 Prozent auf 39.307,05 Punkte.