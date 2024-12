Vergleichsweise glimpflich kamen japanische Aktien weg. Hier hatte es Inflationsdaten gegeben, die einen weiteren Anstieg der Teuerung zeigten. Die Anleger müssen sich laut Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners damit für das Jahr 2025 auf weitere Zinserhöhungen einstellen. Allerdings habe der Anstieg den Erwartungen entsprochen, was die moderate Reaktion am Aktienmarkt erkläre, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Der Leitindex Nikkei 225 schloss mit minus 0,29 Prozent bei 38.701,90 Punkten.