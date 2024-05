An der japanischen Börse ging es nach den Vortagesgewinnen wieder nach unten. Der Leitindex Nikkei 225 büsste 1,17 Prozent auf 38 646,11 Punkte ein. Inflationsdaten brachten angesichts der schwachen Vorgaben wenig. Die Teuerung hat in Japan zuletzt etwas an Dynamik verloren. Für die japanische Geldpolitik bedeutet dies etwas Entlastung. «Dieser starke Rückgang der Kerninflationsrate nimmt Druck von der Bank of Japan», betonte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.