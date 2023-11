Die Börsen in Fernost profitierten von den Gewinnen an den US-Börsen, wo sich die wichtigsten Indizes in Schlagweite der Jahreshochs befinden oder dieses bereits erreicht haben. «Die neuesten Daten deuten weiterhin auf eine Konjunkturabschwächung hin, da sich der Arbeitsmarkt abkühlt und damit auch der Inflationsdruck nachlässt», stellte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank mit Blick auf die USA fest. «Aufgrund dessen halten Analysten Zinssenkungen bereits früher als zur Jahresmitte für möglich.»