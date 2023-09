Die wichtigsten asiatischen Finanzmärkte haben am Freitag zugelegt. Deutlich nach oben ging es dabei in Hongkong, während die Gewinne an den übrigen Märkten überschaubar blieben. Die chinesischen Festlandsbörsen blieben wegen der arbeitsfreien «Goldenen Woche» geschlossen. Auch in Südkorea fand kein Handel statt. Auf Wochensicht verzeichneten die Märkte der Region Asien-Pazifik unterdessen Verluste.

29.09.2023 09:03