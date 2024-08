Japanische Aktien profitierten neben der Stabilisierung der Wall Street auch von Aussagen des stellvertretenden Notenbankchefs Shinichi Uchida, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Dieser habe die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Zinsanhebungen in einem hoch volatilen Marktumfeld als gering signalisiert. Dies habe den Yen zum Dollar und die Renditen am Anleihemarkt deutlich nach unten gedrückt, was die Börse stützte. Günstig wirkte sich bei den Einzelwerten auch die Ankündigung eines milliardenschweren Aktienrückkaufprogramms der Softbank aus.