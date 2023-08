Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte sind mit teils deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. An den chinesischen Börsen kam es am Montag zu einer besonders schwungvollen Erholung, nachdem das Land die Stempelsteuer auf Aktiengeschäfte gesenkt hatte. Auch die positiven Vorgaben von den US-Börsen, die am Freitag nahe ihren Tageshochs geschlossen hatten, stützten.

28.08.2023 08:56