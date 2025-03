Japanische Aktien knüpften an die gute Entwicklung des Vortages an. Der Nikkei 225 schloss 0,65 Prozent höher mit 38.027,29 Zählern. Ähnlich sah es in Australien aus. Der Leitindex S&P/ASX 200 gewann 0,71 Prozent auf 7.998,97 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die Verbraucherpreisdaten für Februar, die etwas weniger hoch als erwartet ausgefallen waren und damit Inflationssorgen dämpften.