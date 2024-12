Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind ohne klare Richtung in die neue Börsenwoche gestartet. Während die Börse in Südkorea weiter unter politischen Unruhen litt, legten die japanischen Aktien dank positiver Konjunkturdaten mehrheitlich zu. Die Handelsplätze in Festlandchina gaben nach neuen Inflationsdaten etwas nach. Die Börse in Hongkong, die länger geöffnet hat, erholte sich im späten Handel.