Die Börsen in Fernost litten damit unter den negativen Nachrichten aus der Branche. Am Dienstagsnachmittag hatte der Halbleiterausrüster ASML nach einem enttäuschenden Auftragseingang die Prognose gesenkt. «Jenseits des Atlantiks sorgte indes ein Medienbericht für Unruhe», hiess es in einem Marktkommentar der Landesbank Baden-Württemberg. «Demnach plane die US-Regierung den Export hochmoderner Spezialprozessoren für KI-Anwendungen in bestimmte Länder, vor allem rund um den Persischen Golf, zu beschränken.» Die befürchteten Umsatzeinbussen belasteten US-Halbleiterwerte.