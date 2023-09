Am Montag hatte die Hoffnung auf eine Pause bei den Zinserhöhungen in den USA die Märkte noch gestützt, nun aber ging es teils wieder bergab. So verlor der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, im späten Handel 0,81 Prozent auf 3817,93 Punkte. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab nach den kräftigen Gewinnen am Vortag um 2,1 Prozent nach auf 18 460,50 Zähler. Nach oben um 0,30 Prozent auf 33 036,76 Punkte ging es indes für den japanischen Leitindex Nikkei 225 .