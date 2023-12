Mit Ausnahme des Hongkonger Aktienmarktes haben die meisten Börsen im asiatisch-pazifischen Raum am Freitag zugelegt. Sie orientierten sich an der wieder positiven Stimmung für Aktien in den USA, denn dort hatten Konjunkturdaten am Donnerstag die Erwartung hinsichtlich baldige Zinssenkungen im neuen Jahr gestützt. In Hongkong dagegen belasteten Pläne Chinas, die Online-Spielebranche zu regulieren.

22.12.2023 09:03