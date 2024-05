Die Hoffnung auf eine erste Leitzinssenkung in den USA im Spätsommer hat am Dienstag auch zahlreichen Aktienmärkten in Asien Schwung verliehen. Sie schlossen sich der positiven Stimmung an der Wall Street an. Nach den etwas eingetrübten US-Arbeitsmarktdaten am Freitag geht die Mehrzahl der Anleger nun von einer ersten Zinssenkung der US-Notenbank im September aus. Zuvor hatten viele ihre Hoffnung bereits bis in den November hinein nach hinten verschoben.