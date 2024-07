Die Anleger warten nun auf entsprechende geldpolitische Äusserungen anlässlich der Fed-Sitzung am Mittwoch. Zudem stehen Sitzungen der Zentralbanken Japans und Grossbritanniens auf der Agenda in dieser Woche. Weitere Impulse an den weltweiten Börsen könnten in der neuen Woche von den anstehenden Quartalszahlen der US-Technologiekonzerne Apple , Amazon und Microsoft ausgehen./edh/mis