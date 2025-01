Die allgemeine Unsicherheit an den Börsen rund um den Globus dürfte wieder steigen, nachdem Trump erneut Präsident der weltgrössten Volkswirtschaft sei, hiess es von Marktteilnehmern. Gleich am ersten Tag seiner Amtszeit habe Trump keinen Zweifel an seinem Willen zur Umsetzung einer radikalen innen- und aussenpolitische Kehrtwende gelassen und diesen mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent ab Februar auf Waren aus Kanada und Mexiko untermauert.