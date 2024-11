Vor allem die Präsidentschaftswahlen in den USA an diesem Dienstag rücken immer stärker in den Vordergrund. Die kommenden Tage versprächen schon allein von daher «viel Aufregung und höhere Marktschwankungen», erwartet Stephen Innes, Managing Partner beim Vermögensverwalter SPI Asset Management. Kamala Harris von der Demokratischen Partei und der Republikaner und Ex-Präsident Donald Trump liefern sich ein derart enges Kopf-an-Kopf-Rennen, dass manch einer an den Aktienmärkten sich nach der Wahl am Dienstag auf Turbulenzen gefasst mache, sagte Innes.